Cina, dopo tre anni termina la censura sui film Marvel

I supereroi tornano in Cina. Dopo più di tre anni, i cinema cinesi riaccoglieranno i film Marvel , banditi dagli schermi dal 2019 e costati alla Disney centinaia di milioni per i biglietti invenduti. A febbraio, dopo il Capodanno cinese, Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and the Wasp: Quantumania colmeranno di nuovo il secondo più grande mercato cinematografico.

I MOTIVI DEL BLOCCO

La Cfa non ha mai chiarito le ragioni del blocco alla distribuzione dei film Marvel, ma gli analisti dell’industria cinematografica hanno ipotizzato negli anni diverse ragioni, inclusa la presenza di personaggi LGBTQ+ (in Doctor Strange nel Multiverso della Follia compaiono due madri lesbiche) e di simboli del patriottismo statunitense (come la Statua della Libertà in Spider-Man: No Way Home, che la Cfa avrebbe tentato di far rimuovere dalle scene), l’assunzione della regista di Eternals Chloé Zhao (criticata per le dichiarazioni sulla sua patria rilasciate in alcune interviste) e le crescenti tensioni politiche tra gli Stati Uniti e la Cina, rinvigorite da eventi politici nazionalisti come il centesimo anniversario del Partito Comunista Cinese nel 2021 e il ventesimo Congresso Nazionale nel 2022. Recentemente, però, la Cina ha lanciato a Hollywood segnali di distensione, a partire dall’approvazione della distribuzione e della proiezione del sequel di Avatar diretto da James Cameron Avatar: La Via dell’Acqua durante il Capodanno cinese, solitamente riservato ai soli film domestici. Finora, la pellicola ha guadagnato in Cina 220 milioni di dollari.