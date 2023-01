Marvel, un'anticipazione della Fase 5 nel nuovo trailer

Un breve teaser trailer pubblicato online ricorda alcuni momenti della Fase 4 dell’MCU per preparare il pubblico ad affrontare la Fase 5 che inizierà con Ant-man and the Wasp: Quantumania Condividi

A febbraio 2023 uscirà al cinema Ant-man and the Wasp: Quantumania con Paul Rudd che darà il via alla Fase 5 dei Marvel Studios, un nuovo arco narrativo che prevede molte avventure diverse e numerosi supereroi in azione. Ant-man dovrà vedersela con un nuovo villain, Kang Il Conquistatore, che avrà un ruolo importante nei film Marvel della Fase 5 e 6 dalle ultime dichiarazioni di Kevin Feige. Oltre ad Ant-man 3 è in arrivo anche il terzo film del franchise Guardiani della Galassia che segna anche l'ultima collaborazione di James Gunn gli studios di Stan Lee prima di passare a lavorare per la concorrenza, la Dc Comics.

Un primo sguardo alla Fase 5 Marvel approfondimento Guardiani della Galassia Vol.3, il look di Adam Warlock FOTO Oltre ad Ant-man e i Guardiani della Galassia, la Fase 5 Marvel si tinge di rosa con il sequel di Capitan Marvel, The Marvels che riunisce Brie Larson di nuovo nei panni di Capitan Marvel con Kamala Khan, la giovane Mrs. Marvel che abbiamo conosciuto con l’omonima serie tv in onda su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e Monica Rambeau da Wandavision. Tre personaggi femminili pronti a salvare il mondo. Samuel L. Jackson poi è pronto a tornare nei panni di Nick Fury per Secret Invasion, nuovo prodotto Marvel che sarà disponibile su Disney+ prossimamente. Infine Sam Wilson sarà il nuovo Captain America in Captain America: New World Order.

La Fase 5 delle serie tv GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Tornerà anche Loki nella Fase 5 con una nuova stagione della serie con il suo nome, interpretato sempre da Tom Hiddleston. Ma per il piccolo schermo Marvel ha in serbo diverse sorprese come Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos e Daredevil: Born Again. Moltio contenuti arriveranno per animare l’offerta destinata ai fan del colosso dei cinecomics, confidando che presto torni in azione anche Jeremy Renner come Hawkeye dopo il grave incidente per cui è ancora ricoverato in ospedale con continui aggiornamenti dai familiari e amici sul web.