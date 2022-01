The Marvels, svelati due nuovi personaggi: VIDEO

Nel video pubblicato da Zenobia Shroff, montaggio dei momenti più significativi del 2021, c'è anche una clip tratta dal set di The Marvels, con l’attrice in compagnia di vari membri della troupe. Sulla parete, in alto, si intravedono i primi piani del cast. È bastato uno zoom dei fan più curiosi per scoprire la presenza di due attrici che non erano mai state annunciate. La prima è Lashana Lynch , che rivedremo nel ruolo di Maria Rambeau. In WandaVision l’ex Direttrice dello S.W.O.R.D. è morta di cancro, ma probabilmente apparirà in alcuni flashback. La seconda attrice, più inaspettata, è Tessa Thompson nel ruolo di Valchiria. Lei e s Carol Danvers / Captain Marvel si sono incontrate durante la battaglia finale di Avengers: Endgame.

The Marvels, cosa sappiamo

The Marvels arriverà su Disney+ il 17 febbraio 2023. Il titolo The Marvels fa riferimento al trio composto da Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani). Zawe Ashton sarà l’antagonista principale, mentre alla regia troveremo Nia DaCosta. Cara Brower è stata ingaggiata come scenografa. Nel cast anche l'attore sudcoreano Park Seo-joon, già visto in Parasite. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, The Marvels sarà il 31esimo film del Marvel Cinematic Universe ( MCU). I Marvel Studios hanno confermato i piani per realizzare un sequel di Captain Marvel a luglio 2019 e lo sviluppo è iniziato a gennaio 2020 con l'arrivo della sceneggiatrice Megan McDonnell e il ritorno di Brie Larson. Le riprese sono iniziate a metà aprile 2021 nel New Jersey, mentre il titolo ufficiale è stato svelato all'inizio di maggio. Ad agosto le riprese si sono spostate nei Pinewood Studios, nel Buckinghamshire, e a Tropea, in Italia.