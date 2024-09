Introduzione

È stata pubblicata la guida “Bar d’Italia 2025”, arrivata alla sua 25esima edizione. Raccoglie 1.110 insegne, che sono state valutate in Chicchi (per la qualità del caffè, intesa come bevanda) e Tazzine (con il giudizio complessivo sul locale).



In tutto sono 48 i bar in cima alla classifica e 3 i locali che raggiungono la vetta in questa edizione. Ecco i premiati e le novità di quest’anno