Il Dog Lover's Day celebra l’amicizia tra l’uomo e il suo fedele compagno. Ma avere un cane non è per tutti: servono dedizione e consapevolezza. Ai microfoni di Sky TG24, gli esperti cinofili Lara Ognibene e Mauro Incondi hanno condiviso preziosi consigli su come diventare un buon proprietario

Oggi, 26 settembre, si celebra la Giornata mondiale degli amanti dei cani , una ricorrenza che esalta l’amicizia tra l’uomo e il suo più celebre e fedele amico. Promossa da organizzazioni come la World Dog Alliance, questa giornata è dedicata a tutti i cani che hanno trovato una famiglia che li accoglie e li rispetta, ma anche agli amici a quattro zampe meno fortunati, in attesa di adozione o abbandonati dalle loro famiglie. Avere un cane non è per tutti. Non basta l'affetto: prendersi cura di un animale richiede dedizione, consapevolezza e rispetto per le sue necessità. Ma come si diventa un buon proprietario? Ai microfoni di Sky TG24, l’istruttore cinofilo Mauro Incondi e l’educatrice cinofila Lara Ognibene, esperta in disabilità cinofile e presidente dell’associazione "I Randagi Animal’s Dream", che gestisce il canile "Sturn" di Erba (Como), hanno condiviso preziosi consigli su come prendersi cura del proprio cane, sottolineando l'importanza di adozioni consapevoli e di un approccio responsabile.

I consigli degli esperti



Scegli il cane adatto a te e alla tua famiglia

Prima di adottare un cane, è fondamentale riflettere sulle proprie abitudini e sullo stile di vita. Non si tratta solo di una questione di razza, ma anche di età e temperamento. Un cucciolo richiede più attenzione rispetto a un cane adulto, e alcune razze possono essere più inclini a determinate esigenze di cura e educazione. Se scegli di adottare un cane di razza, assicurati che questa sia compatibile con le abitudini e gli stili di vita tuoi e della tua famiglia.



Rispetta la sua individualità



Ogni cane è unico. Non è un giocattolo né un oggetto di nostra proprietà: ha un cuore, un cervello e delle esigenze individuali che devono essere rispettate da tutti i membri della famiglia, bambini inclusi. Rispettare l'individualità del cane significa trattarlo come un essere vivente con sentimenti ed esigenze, non come un semplice complemento alla vita familiare. Questo richiede che ogni membro della famiglia, bambini inclusi, comprenda e rispetti le differenze di ogni cane, adattando il proprio comportamento alle sue necessità.



Non dimenticare che è un cane



Trattarlo come un bambino o un surrogato può portare a fraintendimenti e frustrazioni, sia per il cane che per il proprietario. Imparare a rispettare i suoi bisogni naturali è fondamentale per garantire il suo benessere. Trattare un cane come un animale non significa privarlo di affetto, anzi, vuol dire rispettare la sua natura. I cani devono essere liberi di esprimere i loro istinti: esplorare, annusare, giocare e interagire con altri cani. Ciò implica anche comunicare con lui in modo chiaro e esplicito, utilizzando il linguaggio del corpo e i comandi che il cane può comprendere facilmente.



Avere un cane è un impegno a lungo termine



Avere un cane è un impegno a lungo termine. Essere dei buoni proprietari significa essere preparati a gestire anche i momenti più impegnativi, come le malattie o l'invecchiamento del cane. Un buon proprietario è colui che sa che non ci saranno solo momenti di gioia, ma anche sfide da affrontare.



Dedica tempo al tuo cane



Può sembrare scontato, ma il tempo che si passa con il cane è essenziale per il suo benessere psicofisico. Non basta portarlo fuori per una breve passeggiata per essere un buon proprietario: il cane ha bisogno di correre, esplorare, interagire e anche semplicemente essere coccolato. I giochi, le passeggiate in ambienti nuovi e i momenti di relax insieme contribuiscono a rafforzare il legame e a migliorare la qualità della vita del cane.

Mantieni il tuo cane in salute



Garantire la salute del tuo cane significa prendersi cura della sua alimentazione, idratazione, e assicurarsi che abbia un ambiente sicuro e confortevole. È fondamentale fornirgli cibo di qualità, assicurarsi che abbia sempre acqua fresca e portarlo dal veterinario regolarmente per controlli di routine. La salute del cane non riguarda solo l'aspetto fisico, ma anche il suo benessere mentale: l'esercizio è essenziale per mantenere un cane equilibrato e felice.