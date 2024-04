Si tuffa per salvare cane, ritrovati Amanda e Groot morti abbracciati

Tre mesi. C’è voluto tutto questo tempo prima che le acque gelide del fiume North Fork Eagle, in Montana, restituissero alla famiglia il corpo di Amanda Richmond Rogers e del suo cane Groot. Il 23 dicembre 2023 l'infermiera di 45 anni, madre di quattro figli, era andata a fare una passeggiata lungo il fiume con suo marito, il dottor Brian Rogers, per celebrare il loro 18° anniversario di matrimonio e i loro due cani. A un certo punto, uno dei due, Groot, è caduto nel fiume: il primo a tuffarsi per cercare di salvarlo è stato il marito, ma nulla. Del quattro zampe non c'era più traccia ed è ritornato a riva. Sua moglie a quel punto, senza esitazione, si è tuffata nel fiume. Di lì in poi di Amanda e Groot non si è più saputo nulla: entrambi inghiottiti dalle acque gelide.

Ritrovati stretti in un abbraccio

Lo scorso 24 marzo, a distanza di tre mesi, un passante ha trovato i corpi della donna e del suo cane. E sua sorella, Jennifer, ha condiviso con i media un dettaglio molto importante: Amanda è stata trovata con Groot fra le braccia. “Mia moglie amava i suoi cani quasi quanto i nostri figli, erano la nostra famiglia. Lei non è intervenuta per salvare ‘solo un cane’, per lei era un membro della famiglia”, le parole del marito a People. Piangono la mamma i quattro figli: Leif Thurmond, 20 anni, gli adolescenti Liam Rogers e August Rogers e Bodhi Rogers, di 10 anni.