Torna anche quest'anno il festival popolare più grande del mondo: l'Oktoberfest. In programma a Monaco di Baviera dal 21 settembre al 6 ottobre, la celebre festa tedesca, giunta quest'anno alla sua 189° edizione, si svolgerà sulla Theresienwiese, un prato pubblico nel quartiere di Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Nata nel 1810, la kermesse celebra la tradizione bavarese con l'immancabile birra di Monaco, i piatti tipici e le innumerevoli giostre e attrazioni, come l'iconica ruota panoramica e il moderno ottovolante dell'Olympia Looping. Con un ricco calendario di iniziative ed eventi imperdibili, l'Oktoberfest attrae ogni anno milioni di turisti e visitatori.

Il programma dell'Oktoberfest 2024

Ad aprire la celebre festa popolare bavarese, sabato 21 settembre, saranno due eventi iconici: la grande sfilata degli osti e dei birrifici protagonisti dell'Oktoberfest, tra carrozze decorate, carri delle fabbriche di birra monacensi e orchestrine; e poi la tipica spillatura della birra che sancisce l'inizio del festival. A stappare la prima botte a colpi di martello sarà, come da tradizione, il sindaco di Monaco: solo dopo il rituale della spillatura è possibile bere e servire litri di birra ai partecipanti.

Il giorno successivo, domenica 22 settembre, sarà la volta della sfilata dei gruppi di costumi tradizionali e dei “fucilieri”: la famosa parata che, in programma ogni anno la prima domenica del festival, vede protagonisti gruppi folkloristici vestiti a festa, gruppi in uniformi storiche, orchestrine, bande di suonatori, tiratori agonistici e alpini, cavalli, buoi e tanti carri addobbati.

Non mancheranno anche iniziative per i più piccoli, come quella prevista per lunedì 23 settembre, quando un gruppo di oltre mille bambini visiterà l'Oktoberfest. Nella stessa giornata seguirà poi il pranzo dedicato agli anziani di Monaco di Baviera, i "veterani" del festival.

Gli altri eventi in programma all'Oktoberfest

Da non perdere, il 29 settembre, il concerto all'aperto ai piedi della Statua della Baviera, che si svolge tradizionalmente la seconda domenica del festival. Lo spettacolo vedrà protagoniste tutte le bande dell'Oktoberfest, con circa 400 musicisti, e non mancherà anche il sindaco di Monaco di Baviera che, come vuole la tradizione, dirigerà una canzone.

Martedì 1° ottobre sarà la volta del Family Day che, da mezzogiorno alle 18, sarà dedicato alle famiglie. Per l'occasione, tutte le giostre e le attrazioni avranno un prezzo inferiore.

Sarà la volta poi del tradizionale incontro tra i giostrai dell'Oktoberfest, che si terrà invece giovedì 3 ottobre. La tipica festa si svolgerà all'interno del tendone Hippodrom, tra litri di birra e tante musica.

A chiudere la 189° edizione del festival, domenica 6 ottobre, saranno gli spari dei petardi sui gradini della Statua della Baviera. Dalle 12 in punto in poi, circa 60 uomini e donne saluteranno simbolicamente con tre colpi di pistola l'edizione dell'Oktoberfest appena conclusa.