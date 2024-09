Introduzione

Per il secondo anno l’organizzazione “50 Best” ha stilato la graduatoria delle 50 migliori strutture alberghiere a livello globale. Tra queste - disseminate in 37 Paesi - ce ne sono quattro in Italia, e una è in seconda posizione: ecco quali sono i migliori hotel del mondo e quali sono le strutture presenti nel nostro Paese