Introduzione

Il sito svedese Burgerdudes ha stilato la classifica con i locali dove gustare i migliori hamburger del mondo. I curatori della lista hanno viaggiato in 62 Paesi recensendo 830 hamburgerie in totale.

L’Italia non è presente nella lista, mentre fanno capolino Londra, con 4 hamburgherie premiate, Brasile, Svezia, Danimarca, Scozia e Germania. Non potevano mancare gli Stati Uniti, che occupano il terzo e secondo posto rispettivamente con "Au Cheval" di Chicago e con "Pizza Loves Emily" di New York, ma il primo posto va alla Spagna e ad "Hundred Burgers", locale noto per i suoi hamburger artigianali e presente a Valencia e a Madrid.