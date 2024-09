Le mostre d'arte e i musei gratis da vedere a Roma a settembre

Introduzione

Con l'arrivo di settembre, Roma si prepara a offrire un ricco calendario di eventi culturali gratuiti che non mancheranno di attrarre residenti e turisti. Tra le tante iniziative in programma, la possibilità di accedere gratuitamente ai musei, alle mostre e alle aree archeologiche della città è un'occasione imperdibile per immergersi nella storia e nell'arte della Capitale. Ecco le principali iniziative gratuite da non perdere in città a settembre.