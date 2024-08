Lotto e Superenalotto, ecco come cambiano le estrazioni per Ferragosto

Per via della festività del 15 agosto, le estrazioni settimanali del giovedì dei giochi si fermano come da regolamento: previsto uno slittamento delle date che arriva fino a lunedì 19 agosto. Ecco quando verranno recuperati i concorsi previsti

Novità in vista per Lotto e Superenalotto. In occasione del giorno festivo di Ferragosto, le estrazioni di giovedì 15 agosto si fermeranno come da regolamento: sono dunque previsti cambiamenti di data e una conseguente rimodulazione delle estrazioni anche nei giorni successivi. Come sappiamo, il giovedì, giorno in cui quest’anno cade la festività dell’Assunzione di Maria, è il giorno nel quale avviene la seconda estrazione sulle quattro settimanali del Lotto e del Superenalotto. I cambiamenti riguarderanno entrambi i giochi con tre posticipi consecutivi che seguiranno le stesse date per entrambe le lotterie e arriveranno fino all'inizio della prossima settimana, cioè lunedì 19 agosto.