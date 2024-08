Che la destinazione sia il mare (61%), la montagna (21%) o la città (10%), l'entusiasmo per lo sport non si ferma in ferie. La ricerca di Trustpilot conferma che il nuoto è lo sport più praticato dagli italiani in vacanza, con il 38% delle preferenze. Seguono il trekking (30%) e la corsa (25%).

Tra gli altri sport menzionati la bicicletta (17%), l’allenamento in palestra (15%) e lo yoga (13%). Il 12% opta invece per gli sport acquatici, come sup o kitesurf, mentre 1 italiano su 5 dichiara di non fare sport