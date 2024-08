Introduzione

L’Antologia della galleria Tornabuoni Arte, una mostra dedicata all’intreccio fra musica e letteratura, le fotografie di Isa Rus. In agosto a Firenze ci sono diversi contesti culturali gratuiti. Sono visitabili inoltre le ville medicee, raggiungibili in periferia (la villa della Petraia ne è un esempio), oppure le Case museo, come Casa Martelli e Casa Siviero.

Da prendere in considerazione anche l’Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella, considerata una delle farmacie più antiche del mondo. Oggi è famosa fra l’altro anche per i prodotti di bellezza