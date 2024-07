World Lasagna Day, 10 ricette per cucinarla in modo alternativo

Come ogni anno, il 29 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata al grande classico della cucina nazionale. Per l'occasione, abbiamo selezionato 10 ricette sfiziose, e insolite, per cucinare le lasagne in modo alternativo: dalla versione a base di salmone e zucchine, fino alla variante vegana con tofu e pomodoro