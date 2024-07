Introduzione

Oggi si festeggia la Giornata Mondiale degli Scacchi che ricorda la fondazione della Federazione Internazionale, avvenuta in questo giorno nel 1924 a Parigi. Come dice anche l’origine del suo nome, nel gioco tutto ruota intorno al re: vince chi effettua per primo lo scacco matto, cioè cattura la pedina principale dell’avversario impedendogli di effettuare mosse legali secondo il regolamento.

Numero 1 da anni e giocatore più famoso di tutto il circuito è il norvegese Magnus Carlsen, classe 1990 e Gran Maestro dall’età di 13 anni. Nonostante si disputino delle specifiche "Olimpiadi degli Scacchi", è possibile che molto presto possano entrare nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici, forse già nell’edizione di Los Angeles del 2028.