Hubrains, dal dolore di un padre nascono progetti per giovani

Spazi per i giovani: fisici e virtuali. Ecco Hubrains, l’associazione che nasce dal dolore di un padre che ora mette la sua forza e la sua esperienza a disposizione dei ragazzi, per creare occasioni di dialogo, unire le generazioni, ma anche realizzare progetti fatti dai giovani per i giovani. Come la nuova web radio, gli spazi per studiare insieme all’interno delle aziende, i caffè creativi, che danno lavoro a persone a giovani con fragilità.

Trasformare il dolore

“Ho sempre cercato di trasformare il dolore in forza, e la sofferenza in qualcosa che genera beneficio per qualcun altro – spiega Giustiniano La Vecchia, manager e consulente con un passato anche negli Stati Uniti e collaborazioni con importanti aziende - Ho attraversato il dolore per la tragica perdita di un figlio. Ho scelto di trasformare il dolore in una missione di speranza. Sono convinto che le difficoltà, gli errori e i fallimenti siano opportunità di crescita. Con altri adulti vogliamo fare qualcosa per i giovani, provando a infondere il coraggio di non arrendersi mai. Le aziende possono fare molto, anche piccole iniziative di responsabilità sociale, che servono ai ragazzi per tornare a sentirsi considerati. Pensiamo in grande, ma il tesoro sta nelle piccole cose. Riceviamo lettere dai ragazzi che ci raccontano la solitudine e le loro fatiche; a volte cercano solo qualcuno che li ascolti”.