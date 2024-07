Perché "L'età fragile" ha vinto il Premio Strega 2024

"Siamo tutti fragili": questo il messaggio del romanzo che ha trionfato. L'autrice illumina le insicurezze di tutti, senza fare sconti ascolta articolo

Non è la prima volta che il libro vincitore del Premio Strega vince anche nella sezione Giovani. "L’età fragile" è il secondo dal 2014 - dopo lo struggente memoir di Ada D’Adamo assegnato postumo - a convincere non solo i “grandi lettori”, ma anche i "piccoli" della giuria di studenti tra i 16 ai 18 anni. “La cosa più bella che mi è stata detta su questo libro - ha detto Di Pietrantonio la sera della consacrazione - l’ha detta un ragazzo durante un incontro: mi ha ringraziato perché leggendomi per la prima volta era riuscito a capire cosa ci fosse nella testa di sua madre”. Il merito de “L’età fragile” sta proprio nell’essere un libro in cui è molto facile riconoscere se stessi o gli altri, intesi come le persone che amiamo e che tanto ci si sforziamo di comprendere, perché Di Pietrantonio illumina le insicurezze di tutti, senza fare sconti.

La trama "La fragilità nel titolo è declinata al singolare ma io stessa mi sono sorpresa scrivendo della quantità di richieste (a me stessa) dai personaggi di far spazio alla fragilità di ciascuno", ha spiegato l'autrice. "Alla fine potrebbero essere le età fragili, quindi la scoperta è che ogni fase della nostra vita ci espone alla caduta, al dolore, all'inciampo, alla sofferenza". La voce narrante è Lucia, una donna di mezza età che cerca di decifrare la figlia appena ventenne. Amanda, matricola fuorisede, torna a casa, in Abruzzo, durante la pandemia, "smagrita" e trincerata in un silenzio enigmatico e carico di sofferenza. Per Lucia le preoccupazioni di madre si sommano a quelle di figlia: il suo anziano e ruvido padre proietta su di lei delle aspettative, delle richieste, dei bisogni, da cui non riesce a smarcarsi, impacciata come un'adolescente che non ha ancora imparato a ribellarsi.

Il Delitto del Morrone Proprio quando sembra che il libro stia imboccando la strada del romanzo familiare, e che la storia si esaurisca e si alimenti solo nei rapporti privati, e nella dialettica con la propria propria terra - quella regione "forte e gentile" che è a tutti gli effetti personaggio - la trama sorprende. Fa irruzione un passato, dove c'è poco spazio per la nostalgia. C'è un trauma, irrisolto e sedimentato nelle coscienze. che viene dissotterrato. È un fatto di cronaca, realmente accaduto, che risale al 1997, noto come il "Delitto del Morrone", e che Di Pietrantonio ripercorre, in forma romanzata, attraverso gli occhi di Lucia. Il pastore macedone Halivebi Hasani uccise in una giornata di fine estate due giovani turiste padovane che erano in procinto di fare un'escursione. La terza si salvò fingengosi morta, un dettaglio che ai tempi fece parlare di un nuovo "Massacro del Circeo". Di quel caso parlò tutta Italia ma la stessa Di Pietrantonio, che a quella violenza fu così vicina, sia geograficamente sia per somiglianza alle vittime, sue coetanee, non elaborò mai del tutto.

I diritti delle donne

Si chiarisce così con con lo scorrere della pagine che "L'età fragile" è un romanzo che parla di donne prima di tutto, di donne sopravvissute, violate, ferite, spaventate, schiacciate. Pur non essendo un libro-manifesto - perché per Di Pietrantonio la letteratura non è una missione" - è un romanzo contemporaneo nel senso più sociale della parola. Il messaggio che ha pronunciato al momento del ritiro del premio suona per questo come l'epilogo perfetto: "Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi mi ritrovo a verificare non più scontati".