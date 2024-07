"Riconoscibile anche senza bandiere", la Fiat 500 compie 67 anni

"Buon Compleanno 500!". E' questo il video che Fiat ha pubblicato su YouTube, realizzato per i 67 anni della storica vettura che, dal suo debutto nel 1957, ha venduto oltre 7,5 milioni di auto in tutto il mondo. "II 4 luglio è sempre stata una data significativa – ha sottolineato l'azienda - che segna la nascita dell'iconica Fiat 500. Questo capolavoro tutto italiano ha caratterizzato la motorizzazione dell'Europa negli anni Cinquanta e da 67 anni incarna il puro genio italiano e l'essenza della Dolce Vita”

“Se quest’auto non avesse un logo, se non avesse un nome, se non avesse una bandiera. Se non avesse nulla che dica chi sia o da dove venga, la riconoscerebbero comunque tutti. Perché, quando un’auto ha un design iconico e rappresenta da sempre la gioia di vivere, non può che essere italiana e non può che essere una Fiat”. Questo il testo contenuto in un video celebrativo che Fiat ha voluto dedicare alla 500, nel giorno di una ricorrenza speciale.

La storia della 500

"Buon Compleanno 500!" è, infatti, il video pubblicato su YouTube e realizzato per i 67 anni della storica vettura che, dal suo debutto nel 1957, ha venduto oltre 7,5 milioni di auto in tutto il mondo. "II 4 luglio è sempre stata una data significativa – ha sottolineato Fiat - che segna la nascita dell'iconica Fiat 500. Questo capolavoro tutto italiano ha caratterizzato la motorizzazione dell'Europa negli anni Cinquanta e da 67 anni incarna il puro genio italiano e l'essenza della Dolce Vita”. La Fiat 500, ha raccontato ancora l’azienda, “fu progettata da Dante Giacosa per essere un veicolo compatto ed economico per le masse, diventando rapidamente una pietra miliare della ripresa economica italiana del dopoguerra”. La prima generazione, negli anni Sessanta, aveva offerto “mobilità e libertà, diventando un vero e proprio fenomeno culturale e affermandosi come marchio amato. Con la seconda generazione, lanciata nel 2007, la Fiat 500 ha portato i concetti di coolness e fascino nel mondo delle city car, diventando un'icona di moda e di stile che ha conquistato il mondo”, ha proseguito Fiat. Poi, infine, ecco che nel 2020 arriva la terza generazione, con la 500e, che ha “rivoluzionato la mobilità urbana sostenibile con la sua miscela di fascino, innovazione e tecnologia avanzata".

Il prossimo modello

Ora, per abbracciare il futuro, si aspetta l’arrivo della Fiat 500 Ibrida, la cui uscita è prevista tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Questo modello andrà ad affiancare la Fiat 500e, anch'essa sviluppata, progettata e disegnata a Mirafiori. Ad oggi, questo modello è disponibile in tutto il mondo ed è venduto in 48 Paesi.

