Fiat presenta la nuova Grande Panda, le prime immagini

Svelata la primogenita della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni '80. Arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile nelle versioni elettrica e ibrida. Segmento B, sotto i 4 metri di lunghezza, con linee semplici e spazio a bordo per cinque passeggeri

Vettura del segmento B appena sotto i 4 metri di lunghezza, ha linee semplici e uno spazio a bordo organizzato per cinque passeggeri grazie al volume compatto. Disegnata in Italia presso il Centro Stile di Torino. Volume robusto e strutturato, design con linee di profilo molto tese. La nuova compatta sarà disponibile con colorazioni della carrozzeria vivaci, come ad esempio il giallo. Look frontale con linee ortogonali precise che racchiudono una disposizione a maglia quadrata progressiva. I fari, composti da cubi opalini, prendono ispirazione dalle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. In aggiunta alla firma luminosa originale, le luci diurne (Daytime Running Lights) si trasformano in indicatori di direzione e illuminano alcuni dei cubi che appaiono come pixel orizzontali disposti a scacchiera.

Omaggio agli anni '80

Come omaggio alla classica Panda 4x4, Fiat Grande Panda halettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere che riflettono l'ambiente circostante e animano la parte inferiore della fiancata. Inoltre, il robusto montante "C" riproduce fedelmente l' inclinazione del rapporto angolare rispetto al volume verticale della parte posteriore. Un ulteriore omaggio alla Panda originale è reso attraverso una lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali di Panda. Per preservare il tema delle geometrie anni '80 abbinato a uno stile futuristico, i cerchi in lega da 17 pollici diamantati sono amplificati da uno stilizzato design a X.

L'inizio di un percorso

La Grande Panda, primo modello della nuova famiglia, sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo, ogni anno, fino al 2027. La nuova serie di modelli è stata progettata per completare la gamma del brand, realizzando veicoli sulla stessa piattaforma globale multienergy STLA Smart Platform, disponibile in ogni regione del mondo.

"Una vera FIAT!"

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, FIAT avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese... è una vera FIAT!”