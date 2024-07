Estate 2024, eventi e spettacoli a Napoli in programma a luglio

I principali concerti in programma a luglio



Il 4 luglio, Walter Ricci si esibirà all’Ex Base Nato di Bagnoli in viale della Liberazione 1, con ospiti speciali come Joe Barbieri e Karima. Nella stessa data, all’Arena Flegrea, Tony Effe terrà un concerto nell’ambito della settima edizione del cartellone Noisy Naples. Questo sarà l'unico live di Tony Effe in Campania, parte del suo tour estivo prodotto da Vivo Concerti, dove presenterà le hit del suo nuovo album Icon, certificato Disco d’Oro. Sempre all’Arena Flegrea, l’11 luglio sarà la volta di Coez e Frah Quintale, seguiti il 18 luglio da Ariete. Sempre il 18 luglio, ma in piazza Centrale, si esibirà Gemitaiz. Un altro evento molto atteso è il concerto di Rosario Miraggio in piazza Sanità il 5 luglio, in occasione della celebrazione di San Vincenzo Ferrari (‘O Munacone). Questo evento fa parte del progetto “Vedi Napoli e poi torni”, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, che invita turisti e cittadini a scoprire le feste religiose come elemento centrale della cultura napoletana.



Altre iniziative da non perdere



Tra le iniziative da non perdere, dall’1 al 5 luglio, il Rione Sanità ospiterà il SàFF - Sanità Film Festival, una grande manifestazione organizzata nell’ambito del cartellone "Benvenuti al Rione Sanità". Questo festival prevede un Concorso nazionale e coinvolge player dell’industria cinematografica e audiovisiva mondiale. Tra i film proposti: “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia (1 luglio), “Mimì il principe delle tenebre” di Brando De Sica (3 luglio), “La casa di Ninetta” di Lina Sastri (4 luglio), “Jago Into the White” di Luigi Pingitore (5 luglio). Sempre a luglio si concluderà il progetto digitale “MetaPan: Arte, Musei, Digitale”, con l'evento “Ambienti Immersivi. Dal futurismo alla Virtuale Art” in programma il 4. Questo ciclo di masterclass nel metaverso, promosso dal Comune di Napoli, mira a promuovere l’immagine futura del Pan (Palazzo delle Arti Napoli), rendendolo fruibile al pubblico attraverso una piattaforma digitale che permette ai visitatori di immergersi nell'universo delle immagini con un avatar. Infine, prosegue anche a luglio l’iniziativa “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” con appuntamenti ogni sabato per bambini dai 6 anni in su.



