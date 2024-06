Giornata dei Tropici, da Cuba al Messico: le migliori mete estive

Introduzione

Oggi, 29 giugno, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Tropici, istituita nel 2016 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per evidenziare le sfide e le opportunità di questa zona del mondo, particolarmente legata agli effetti del cambiamento climatico e a fenomeni come la deforestazione e l’urbanizzazione. In occasione di questa ricorrenza, Huakai, la scale-up italo-spagnola specializzata in viaggi per Millennials, ha stilato una classifica delle migliori destinazioni tropicali per l’estate. Da Cuba alla Thailandia ecco le mete ideali per una fuga esotica.