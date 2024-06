Comicon 2024 a Bergamo, il programma: ospiti ed eventi da non perdere

Dopo aver debuttato con oltre 28mila visitatori nella prima edizione, Comicon Bergamo, la fiera dedicata al cinema, all'animazione, al fumetto e ai videogiochi torna da oggi, 21 giugno, al 23 giugno alla Fiera di Bergamo. Anche in quest’edizione, la manifestazione, nata lo scorso anno come espansione del Comicon di Napoli , sarà caratterizzata da una rassegna ricchissima di eventi e ospiti, come Igort che sarà il Magister della manifestazione, che affolleranno i programmi delle 10 sezioni del festival: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland e PizzaCon. Il Festival occuperà tutti gli spazi della Fiera di Bergamo, il Centro congressi e le adiacenti aree esterne ,che saranno aperte anche di sera per eventi e attività. Ecco gli eventi da non perdere e gli ospiti più attesi.

Dal mondo dei videogame sono attesi a Comicon Bergamo l’attore e doppiatore Troy Baker , leggendaria voce per i videogiochi The last of us I e II, Call of Duty, Fortnite, Bioshock e Death Stranding, ma anche per la serie vincitrice di un Emmy Award Love, Death & Robots; il compositore Austin Wintory , tre volte nominato ai Grammy e due volte vincitore di un Bafta e Andrea Pessino , co-fondatore dello studio di sviluppo di videogiochi Ready At Daw e vincitore di numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il premio “Graphics Software of the Year” di Pc Magazine.

Per il 2024 il poster della manifestazione è stato creato dal fumettista e illustratore Tommy Gun Moretti che ha messo in primo piano una strana creatura immaginaria ed esplosiva. “L’immagine di quest'anno vede come protagonista un golem di gelato e cultura pop che torreggia su un mondo di storie e racconti”, Moretti. “Ho provato a immaginare la relazione che si crea tra persone con interessi culturali differenti, ma indissolubilmente intrecciati fra loro in una grande festa organica, una relazione rappresentata da una creatura multiforme e assolutamente estiva”.

Le mostre da non perdere



Tre le mostre personali in programma per questa edizione, la più internazionale è “John Romita Jr. Energia di china”, dedicata all’artista che ha segnato alcune delle più amate saghe nella storia dei supereroi Marvel e DC. Si prosegue con “Paesaggi della memoria. Storia e finzione nei fumetti di Igort”, omaggio a un maestro del graphic novel che da oltre trent’anni è al centro della scena del fumetto italiano ed europeo. Tra le mostre da non perdere troveremo a Bergamo anche “Congegni nervosi. Fumetti e illustrazioni di TommyGun”, poster artist di Comicon 2024, con in mostra oltre 40 fra illustrazioni, fumetti, copertine di libri, manifesti per festival e concerti realizzati per tante realtà editoriali.

Ma anche “50° anni di Dungeons & Dragons. Il Signore dei giochi di ruolo”, l'esposizione dedicata al gioco di ruolo tra i più amati di sempre, proposta proprio in occasione del suo 50esimo anniversario. Da non perdere anche “BANG! La leggenda”, un percorso espositivo attraverso il fenomeno culturale del gioco da tavolo "BANG!" di DV Games.



Gli eventi da non perdere



Oltre alla mostra dedicata, in area Giochi, domenica 23 giugno, a partire dalle 11, andrà in scena la finale nazionale del campionato italiano di BANG!, uno tra gli eventi di gioco da tavolo che ha riscosso maggior successo negli ultimi quindici anni in Italia. Sul Main Stage, invece, questa sera (dalle 21.15) si esibirà Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Duemila, che regalerà al pubblico un indimenticabile concerto dal vivo. Tra gli eventi più attesi, nell’area Videogame sabato 22 giugno andrà in scena la finale del torneo “VCT Game Changers Italy: Genesi”, torneo regionale di Valorant dedicato alle videogiocatrici, organizzato da King Esport e Riot Games Italia. Per l'occasione, i team finalisti si daranno battaglia per contendersi la corona di Campionesse d'Italia. Questo sarà l'ultimo atto ufficiale della stagione per i team, prima di prepararsi ad affrontare il campionato europeo, in cui entrambi i team rappresenteranno l'Italia.



