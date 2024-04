Comicon 2024 a Napoli, il programma: ospiti ed eventi da non perdere

La kermesse, giunta alla ventiquattresima edizione, darà spazio al confronto tra creativi e appassionati del mondo della cultura pop. In programma oltre cinquecento eventi distribuiti su quattro giornate. Attesi nel capoluogo partenopeo più di quattrocentocinquanta ospiti internazionali. I biglietti sono sold-out. Ecco una lista degli appuntamenti da non perdere ascolta articolo

Dopo il record di presenze dell'edizione 2023, il Comicon di Napoli, manifestazione giunta all'edizione numero ventiquattro, si prepara ad accogliere dal 25 al 28 aprile alla Mostra d'Oltremare circa centocinquantamila visitatori che corrispondono, più o meno, al numero di ticket acquistati con anticipo dal popolo di appassionati di cultura pop.

Difficile, infatti, descrivere il grande evento partenopeo come una manifestazione dedicata al fumetto, punto di partenza degli esordi della kermesse. Il Comicon di Napoli, oggi ufficialmente Festival della cultura pop, è un evento a tutto tondo, imperdibile per chi legge storie disegnate ma anche per chi ama il mondo del gaming, la rete, i social media, i prodotti seriali, i film sul grande schermo, i gadget, la competizione, lo scambio di vedute tra fan e il confronto con gli autori che hanno ideato le forme di intrattenimento citate. Panel, firmacopie, incontri con gli autori, proiezioni speciali. Il programma conta oltre cinquecento eventi e più di venti percorsi espositivi da scoprire.

Ecco una selezione degli appuntamenti principali.

Gli ospiti: da Frank Mentzer a Igort, a Milo Manara C'è l'imbarazzo della scelta per gli appassionati di fumetto al Napoli Comicon 2024, edizione in cui Igort, uno degli autori più influenti del panorama italiano, svolgerà il ruolo di Magister, ossia di curatore di una serie di attività culturali in programma.

Tra gli ospiti internazionali spiccano Frank Mentzer, che celebrerà col pubblico l'anniversario dei primi cinquant'anni di Dungeons & Dragons, il più grande gioco di ruolo al mondo, John Romita Jr., disegnatore di Spider-Man e altri supereroi, e Lee Bermejo, che ha firmato numerosi lavori su Batman.

La compagine di autori e disegnatori italiana è vastissima e conta molti veterani, da Tanino Liberatore a Milo Manara (che converserà con Elodie con cui ha collaborato la scorsa stagione e con la scrittrice Valeria Parrella), a Claudio Castellini, a Tito Faraci.

Incontreranno i visitatori anche Labadessa, Fumettibrutti, LRNZ, Sio, Simple & Madama, tutti seguitissimi anche dal pubblico dei social media. approfondimento Elodie, Red Light è il nuovo progetto. L'INTERVISTA

Film e serie tv, le anteprime: da Falla Girare 2 a Doctor Who Il 25 aprile al Comicon saranno proiettate alcune scene in anteprima de Il segreto di Liberato, il documentario diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi, sull'enigmatico artista partenopeo.

Venerdì 26 aprile, in programma l'anteprima Daaaaaalí!, il nuovo film di Quentin Dupieux, nei cinema nazionali a fine maggio. Sabato 27 aprile è il giorno di IF, pellicola di John Krasinski di cui saranno svelate alcune sequenze in anteprima.

Il pubblico della manifestazione vedrà, invece, per intero, Falla Girare 2 - Offline, sequel della commedia d'azione del 2022 introdotta all'Auditorium, dai protagonisti, Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Valeria Angione e Desirèe Pöpper.

Tra gli eventi a tema serie si segnala una clip in esclusiva dei nuovi episodi di Doctor Who, presto in Italia su Disney+, all'interno di un panel dedicato alla serie cult di fantascienza. leggi anche Doctor Who, cambio nel cast per la 15esima stagione

Eventi speciali: i concerti in Auditorium Non solo incontri, firmacopie e anteprime: da qualche anno Comicon ha spalancato le porte alla musica dal vivo. Variegata l'offerta a ingresso gratuito con prenotazione del proprio posto tramite ritiro del ticket sul posto.

Giorgio Vanni si esibirà con i suoi successi per il pubblico dell'Auditorium, da DragonBall ai Cavalieri dello Zodiaco. Hitoshi Sakimoto, che ha firmato numerose composizioni musicali per videogame, tra cui le celebri colonne sonore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII, presiederà un inedito concerto orchestrale coi musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti.

Evento straordinario anche quello dedicato a Metropolis, il capolavoro di Fritz Lang, sonorizzato dal vivo dai musicisti della formazione TREETOPS, vincitori del Premio “Tomorrow’s Jazz” per i migliori talenti Under 30.

Iniziative e aree tematiche Alle esposizioni allestite nei padiglioni della Mostra d'Oltremare e alle numerose iniziative del programma Comi(Con)OFF, aperte al pubblico a Napoli dal 4 aprile all'11 giugno 2024, si aggiungono le tante iniziative legate alla cultura a tutto tondo e allo scambio tra i visitatori e gli ospiti provenienti da tre continenti.

Mai come quest'anno, ha sottolineato Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania che è partner istituzionale della manifestazione, c'è bisogno di rafforzare i messaggi di pace e diffondere l'idea tra i giovanissimi, che compongono il novanta percento dei visitatori, l'esigenza della cooperazione tra i popoli.

De Luca, che alla conferenza stampa di presentazione dell'evento ha messo in evidenza i valore del Comicon come evento in grado di fornire una lettura del mondo dei più giovani attraverso l'esaltazione del loro linguaggio, ha commentato con entusiasmo le attività targate K-OMICON che, nell'anno del centoquarantesimo anniversario dell'inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, aprono all'esplorazione del K-world, dalla musica al cibo.

Molti gli spazi tematizzati che offriranno spunti sotto vari profili, dall'arte, alla moda, al food. Napoli mette a disposizione la sua esperienza culinaria col PizzaCon ma sarà anche protagonista della speciale e ambitissima edizione variant di Topolino 3570 disegnata da Casty/Andrea Castellan, disponibile in esclusiva al Comicon e in edicola e fumetteria dal 1 maggio.