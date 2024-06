Giornata mondiale del pic-nic, le migliori aree attrezzate in Italia

La tradizione della “merenda all'aria aperta” affonda le sue radici in Francia: l'etimologia della parola infatti riunisce due termini francesi (piquer, cioè “prendere” o “piluccare”, e nique, “una piccola cosa”). L'espressione entra ufficialmente nel vocabolario inglese nel 1748 descrivendo per la prima volta l'usanza di fare un pasto all'aria aperta e in compagnia. Oggi, la Giornata mondiale del pic-nic rappresenta non solo un invito a un momento conviviale, ma anche un'occasione per rispettare la natura e l'ecosistema che ci circonda.