A Parigi la mostra immersiva ispirata ai trend social

“House of Dreamers” arriva nella capitale francese dopo aver richiamato migliaia di visitatori tra Milano, Madrid e Roma. L’abbiamo visitata per la nostra rubrica FLASH ascolta articolo

Un’altalena in cielo, una sala da boxe dove sconfiggere le proprie paure e un canestro per centrare i propri obiettivi. La mostra “House of Dreamers” è stata creata per far divertire e ispirare. Un percorso immersivo composto da 18 stanze, ciascuna costruita intorno a un diverso discorso motivazionale.

“House of Dreamers” sotto il Louvre Per entrare nel mondo dei sognatori bisogna scendere sotto il museo Louvre a Parigi, negli spazi del “Carrousel du Louvre” a cui si accede dall’iconica Rue de Rivoli. L’esposizione, inaugurata l’11 giugno, resterà aperta per tutta l’estate, in contemporanea con le Olimpiadi e la Paralimpiadi. approfondimento Flash: tutte le news sulla rubrica di Sky Tg24