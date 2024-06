Comedy Pet Photo Awards 2024: ecco i vincitori

Il concorso fotografico annuale, giunto alla sua quinta edizione consecutiva, invita tutti gli amanti degli animali domestici a inviare immagini e video esilaranti e avere la possibilità di vincere il prestigioso titolo di Comedy Pet Photographer of the Year ascolta articolo

Sono stati annunciati i vincitori del concorso per i Comedy Pets 2024. Vincitore assoluto della competizione è Sara Haskell con l’immagine “Not just for cats!”, ovvero “Non solo per gatti!” in cui il cane Hector fa la sua migliore impressione di un gatto cercando di infilarsi attraverso la gattaiola. Quando è stata scattata la foto Sarah ha detto: "Hector ha visto il gatto farlo... Così ha pensato di fare un tentativo. Questo è più o meno il punto a cui è arrivato prima di invertire la strada da cui è venuto. Me lo immagino pensare...'Ma il gatto ha fatto sembrare tutto così facile' Non è così per Hector!'”. Il concorso fotografico annuale, giunto alla sua quinta edizione consecutiva, invita tutti gli amanti degli animali domestici a inviare immagini e video esilaranti e avere la possibilità di vincere il prestigioso titolo di Comedy Pet Photographer of the Year. I premi sono stati creati da Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, per evidenziare il ruolo positivo e vitale che gli animali domestici hanno nelle nostre vite e per incoraggiare l'impegno per il benessere degli animali.

Le parole di Sarah Venuta a conoscenza della lieta notizia, Sarah ricorda: “sono assolutamente entusiasta, una notizia bellissima, che dovrò condividerla con Hector prima dell'annuncio (quindi se si sparge la voce, incolpatelo!). I Comedy Pet Photo Awards sono una competizione amichevole con foto comiche di animali con cui senti di poterti in qualche modo relazionare, che ti fanno sorridere e di cui vuoi saperne di più. Sono felice che io e Hector ne abbiamo fatto parte e sono tremendamente orgogliosa di essere una vincitrice. (Chi mi conosce bene sa anche che la mia risposta quando mi è stata comunicata questa favolosa notizia è stata più concisa e totalmente improponibile!). Hector è un membro molto amato della mia famiglia allargata, ed è stata la mia (inconsapevole) Musa per alcuni anni. Ha un nome ufficiale che suona più come what-three-words location; ma è molto più adatto Hector, ed è molto più facile a dirsi! Compirà 14 anni (umani) a luglio, quindi tutti i suoi visitatori fanno un gran rumore per lui - Hector non ha idea del perché, abbastanza chiaramente, ma ama solo l'attenzione”. Aggungendo poi di aver “sempre avuto una macchina fotografica praticamente in qualsiasi forma fin dai tempi della scuola, ma è solo di recente che ho capito che la fotografia di animali domestici, in particolare la fotografia di cani, è ciò che mi piace fare. L'interazione con questi personaggi espressivi, intelligenti, spesso comici, quando sto facendo servizi fotografici 'pawtrait', non può che far sorridere me (e gli altri, spero)!”. In qualità di vincitrice del primo premio, Sarah riceve un premio in denaro di £500, una borsa fotografica di ThinkTank e un bellissimo trofeo su misura. Come al solito, i giudici si sono divertiti moltissimo a decretare i vincitori con tante divertenti immagini di animali domestici provenienti da tutto il mondo. vedi anche Animali domestici, in Italia le famiglie spendono 7 miliardi l'anno

Numero record di iscrizioni Michelle Wood, che aiuta a gestire gli Awards, ha dichiarato: "Quest'anno abbiamo avuto una competizione fantastica, con così tante candidature davvero valide provenienti da tutto il mondo. E un numero record di iscrizioni Junior che ci rende molto felici. In un mondo che può essere difficile da comprendere, i nostri animali domestici sono l'unica costante nella nostra vita che ha senso e sono una fonte vitale di sostegno, gioia e, a volte, grande ilarità. Se potessimo, faremmo un concorso per celebrarli ogni singolo giorno, ed essere in grado di condividere con voi questi brillanti vincitori e ridere ad alta voce con queste adorabili creature è la ragione per cui esiste questo concorso!"

Gli altri vincitori - Vincitore categoria gatti: Kenichi Morinaga

- Vincitore della categoria cavalli: Debby Thomas - Vincitore del People's Choice Award: Kazutoshi Ono. - Vincitore della categoria Tutte le altre creature: Jonathan Casey - Animali domestici che assomigliano di più alla categoria del loro proprietario Vincitrice: Darya Zelentsova - Vincitrice della categoria Junior: Charlotte Kitchen (che aveva 16 anni quando ha partecipato al concorso) Oltre ai vincitori di categoria, 8 fotografie sono state premiate come Highly Commended: Sylvia Michel che ha avuto due opere riconosciute; Julie Smith, Atsuyuki Ohshima, Vera Faupel, Luiza Ribeiro, Emma Beardsmore e Kenichi Morinaga. vedi anche Giornata mondiale delle tartarughe, le più famose dello schermo. FOTO