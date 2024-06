Giornata nazionale dello Sport, i dati sull'attività fisica in Italia

Oggi, 2 giugno, è la Giornata nazionale dello sport , dedicata a chi lo pratica e lo vive ogni giorno, che sia per passione, per star bene o per lavoro. Una ricorrenza, istituita 21 anni fa con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2003, celebrata la prima domenica del mese di giugno, che quest’anno coincide con la Festa della Repubblica. Ma quanta attività fisica si fa in Italia?

Attività fisica: i numeri in Italia



Una stima in merito arriva dal recente report “Gli Italiani e lo Sport” realizzato dall'Osservatorio permanente sullo sport, spin-off di Fondazione SportCity, in collaborazione con Istat, Ibdo Foundation e Istituto Piepoli, e presentato a febbraio a Roma. I dati, riferiti al 2022, indicano che in Italia la quota di persone sedentarie, ovvero di coloro che hanno dichiarato di non svolgere né sport né attività fisica nel tempo libero, è pari a più di un terzo della popolazione. In una nota congiunta, gli autori del report hanno definito gli italiani un popolo di “sportivi da salotto”. I dati sulla sedentarietà sono ancora più alti al Sud e nelle isole. Nello specifico, i tassi più bassi sono stati registrati nelle province autonome di Trento (16,2%) e Bolzano (16,9%) e i più alti in Calabria (59,3%) e Sicilia (59,3%). Ma anche in altre Regioni del Sud più della metà della popolazione ha dichiarato di non praticare sport né attività fisica: Campania (55,1%), Puglia (54,8%) e Basilicata (53,7%). Inoltre, in Sicilia, Calabria e Puglia la graduale diminuzione della sedentarietà osservata nell’arco di 20 anni è stata annullata dall’incremento osservato nel 2022. I dati Istat, inoltre, confermano la presenza di disuguaglianze sociali, con differenze marcate rispetto al titolo di studio a tutte le età ed in particolare tra le persone adulte di 25-44 anni: nel 2022 la quota di persone con basso titolo di studio che non pratica sport o attività fisica è risultata essere oltre il doppio rispetto a quella di chi ha un titolo di studio più elevato (49,7% contro 17,9%). Inoltre, nell’arco temporale di venti anni (2001- 2021) la sedentarietà è diminuita in misura maggiore tra le persone con titolo di studio alto.