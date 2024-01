Allenamento, la playlist ideale secondo la scienza: caratteristiche

È stato realizzato, uno studio approfondito di oltre 1000 brani fra i più amati in palestra per identificare la musica ideale per l'allenamento secondo la scienza. I criteri utilizzati sono stati: ballabilità, carica emotiva, intensità, indice di contenuto parlato, suoni provenienti dal pubblico, acustica

Ci sono canzoni alle quali è impossibile resistere. Già dalle prime note si avverte un irrefrenabile desiderio di muoversi. E questa è una delle caratteristiche che deve avere la musica ideale per allenarsi in palestra, quella in grado di influenzare positivamente le sessioni di training. Esiste quindi la musica per allenamento perfetta in grado di migliorare le prestazioni? È stato realizzato, a tal proposito, uno studio approfondito di oltre 1000 brani fra i più amati in palestra per identificare la musica ideale per l'allenamento secondo la scienza. Gensan, storica azienda di Pisa specializzata in integratori per lo sport, ha dato il via a un lavoro di analisi, partito dalla raccolta di 22 playlist per l'allenamento, selezionate tra le più popolari su Spotify, in Italia e a livello internazionale, per un totale di 1.132 brani esaminati.

Per mappare le caratteristiche audio dei 1.1.32 brani analizzati, sono state utilizzate le Api di Spotify e per individuare il modello di canzone ideale, sono stati aggregati i dati di tutti i brani e calcolato i punteggi tenendo conto delle seguenti caratteristiche: ballabilità, carica emotiva, intensità, indice di contenuto parlato, suoni provenienti dal pubblico, acustica. Analizzando i profili audio, standardizzando i valori e calcolando le medie, è stato delineato con rigore scientifico cosa serve affinché un brano sia perfettamente adatto per l'allenamento.