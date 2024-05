Borghi lenti, al via il progetto di turismo slow sul fiume Po

Rigenerazione urbanistica, inclusione sociale e rivitalizzazione culturale. Sono le parole d'ordine del progetto Borghilenti del comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Il piano beneficia delle risorse stanziate dal Ministero della Cultura attraverso il Bando borghi, che rientra nel Pnrr. L'obiettivo è anche quello di sviluppare e testare un modello di rigenerazione urbana che ha l’ambizione di offrirsi come possibile strategia replicabile nei piccoli e medi centri rivieraschi.

BorghilentiFestival

Dal 31 maggio al 2 giugno 2024 a Castelnuovo Bocca d’Adda, in provincia di Lodi, si terrà la prima edizione di BorghilentiFestival, festival di rigenerazione territoriale e culturale che proporrà tre giorni di incontri, concerti, spettacoli, laboratori,

passeggiate e visite guidate, dedicati ai temi del turismo lento, dell’ambiente e della sostenibilità, dell’inclusione sociale e della rivitalizzazione dei piccoli centri.

Immerso nel cuore della campagna lodigiana, in un contesto paesaggistico del tutto peculiare caratterizzato dalla confluenza dei fiumi Adda e Po, all’interno del Parco Adda Sud e della Riserva Mab Unesco Po Grande, Castelnuovo Bocca d’Adda ha dato vita negli scorsi mesi a un percorso partecipato che coinvolge cittadini, scuole, associazioni e attività produttive, per creare un festival condiviso che sia uno spazio per incontrarsi e confrontarsi sui temi al centro del progetto, ma anche occasione di valorizzazione del patrimonio locale materiale e immateriale.