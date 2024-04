Marche, con ArtLab rinascono i borghi italiani

I borghi italiani ripartono da Montalto delle Marche, provincia di Ascoli Piceno. Si è da poco conclusa la due giorni di ArtLab Montalto delle Marche, dove 17 dei 21 Comuni assegnatari dei fondi a valere sul bando “Attrattività dei Borghi Linea A” hanno lavorato insieme all’Unità di missione PNRR del Ministero della Cultura, i dirigenti delle Regioni, l’ANCI, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, imprese e rappresentanze del mondo imprenditoriale. Visto il successo e la partecipazione attiva all’evento, stanno pensando di rendere l’appuntamento permanente, organizzando nuove giornate di lavoro nei prossimi mesi nei territori dei 21 Comuni coinvolti. L’idea è che il confronto collettivo tra tutti sia l’unica strada per portare a compimento le progettualità in maniera efficace.

L’evento

Grazie a seminari di confronto operativi, i sindaci e le delegazioni dei Comuni, destinatari di 20 milioni di euro per ciascun borgo, hanno lavorato fianco a fianco con l’intera Unità di missione PNRR del MiC, i dirigenti regionali insieme a quindici imprese nazionali che si operano in vari ambiti: dalla mobilità alla connettività, dal digitale al turismo e cultura per capire modalità operative da mettere in campo per accelerare i progetti. Esigenza che nasce alla luce della natura delle comunità assegnatarie

delle risorse: quasi tutti centri urbani di piccole dimensioni che poggiano su strutture amministrative molto contenute. Nei gruppi di lavoro tematici - Connettività e Digitale, Turismo e Cultura, Sostenibilità: ambiente e mobilità - i rappresentanti del mondo imprenditoriale insieme ai Comuni, ai rappresentanti del MiC, Regioni e ANCI hanno fatto un punto sullo stato dell’arte dei progetti, condividendo le criticità e

individuando soluzioni per risolvere e accelerare i processi operativi. Al centro delle discussioni la questione della residenzialità, attraverso la realizzazione di servizi e

opportunità economiche, la ricerca della sostenibilità a vari livelli, da quella ambientale con l’adozione di soluzioni green a quella economica per gli stessi Comuni sul tema del digitale. Rispetto a questo specifico tema si è sottolineata l’importanza della formazione per cittadini, operatori culturali e turistici e imprese, nonché l’esigenza di attivare processi di coprogettazione tra aziende, amministrazioni pubbliche e operatori.