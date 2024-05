Ciclicamente le testate internazionali danno spazio “all'ultima moda che spopola a New York”, spesso meteore che si polverizzano nel tempo di un click, ma che quella dei reading party, di cui si è parlato molto negli ultimi due mesi, non fosse una tendenza passeggera, destinata a esaurirsi nel giro di poche settimane, era prevedibile. Le regole del resto sono semplici: portare un libro con sé, avere voglia di conoscere persone nuove e rompere con la logica dell'aperitivo come unico espediente di socialità. Ognuno legge per contro proprio, poi si aprono le danze e si comincia a discutere con gli altri partecipanti delle cose interessanti emerse dalla lettura individuale. L'entusiasmo attorno all'idea avuta un anno fa da Ben Bradbury, Charlotte Jackson, John Lifrieri, and Tom Worcester, quattro ragazzi newyorchesi stanchi di sacrificare la lettura per stare dietro ai ritmi frenetici della metropoli, continua a crescere. Del resto, la febbre dei libri che dal 2020 sembra irrefrenabile è anche il sintomo di un desiderio diffuso di tirarsi fuori dal flusso della contemporaneità, di “staccare”, prima ancora che di un’esigenza intellettuale. Come nel resto d'Europa, si moltiplicano in Italia dei facsimile di reading party, promossi da case editrici, centri culturali, librerie. Abbiamo parlato con Tom Worcester, uno dei cofondatori del format originale, chiamato Reading Rhythms per capire cosa ci sia dietro questa piccola "rivoluzione dei party" e se arriverà anche da noi il format originale.

Partiamo dalla preistoria del reading party. Ricordi la prima conversazione, quella da cui tutto è nato?

Un anno fa io e Ben, il mio coinquilino britannico che vive qui con me a New York, ci siamo resi conto di non avere più tempo per leggere. All'epoca entrambi conducevamo delle vite sociali attive, andavamo a ballare, ai concerti, avevamo tante occasioni per divertirci e per passare delle serate spensierate con i nostri coetanei, ma è come se le nostre vite sociali così vivaci entrassero in conflitto con la lettura, che è stata una parte importante della nostra amicizia, una parte fondamentale di ciò che siamo. Sentivamo una specie di frustrazione, un turbamento. Una sera ho bussato alla porta della stanza di Ben e abbiamo deciso che sarebbe stato bello passare dalle parole ai fatti, organizzando delle feste di lettura a casa nostra. Il rooftop del nostro palazzo è piccolo, può ospitare 20 persone massimo, ma non era niente male. All'inizio abbiamo coinvolto 5-10 invitati per leggere insieme. Abbiamo deciso che noi due avremmo fatto da moderatori, ci sarebbero state due sessioni di lettura, con un intermezzo tra l’una e l’altra e poi una discussione finale.