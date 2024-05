Kfc lancia un profumo al gusto barbecue: è già sold out

Note affumicate e legnose con un sottotono di carbone per ricreare il classico odore di costolette. Il tutto a un prezzo stracciato, 11 sterline, quasi quanto il classico secchiello di pollo della catena

Per gli amanti del pollo fritto si apre una nuova frontiera di guilty pleasure: Kentucky Fried Chicken Uk ha lanciato una fragranza che sa di barbecue. Si tratta dell' Eau de BBQ N11, già sold out, che promette ai clienti della catena "un aroma allettante".

“Ci siamo passati tutti: quell'aroma inconfondibile di un barbecue si diffonde nell'aria, stuzzicando i nostri sensi e lasciandoci desiderare il gusto della bontà affumicata. E se potessi catturare quel profumo irresistibile in una bottiglia?” KFC ha scritto, lanciando la fragranza.

Il prezzo è stracciato: solo 11 sterline per una boccetta da 100ml, più economica del classico secchiello di pollo fritto. Il profumo prodotto in limited edition, cavalca la passione segreta degli europei per le prelibatezze unte prodotte negli Stati Uniti.

A Natale del 2023, infatti, Kfc aveva lanciato in Spagna un'altra essenza che riecheggiava la coscia di pollo Eduardo.