Giornata del whisky, gli scotch premiati ai World Whiskeys Awards 2024

Oggi, sabato 18 maggio, si celebra la Giornata mondiale del re dei distillati, il whisky (o whiskey), ed è sicuramente l’occasione giusta per concedersi un assaggio o una visita a una delle distillerie, che con arte e cura lo realizzano. La nobiltà dei suoi natali e la storia immensa che si porta dietro contribuiscono a renderlo una leggenda tra le bevande alcoliche. Ne esistono di diverse tipologie e sapori, a partire da uno dei whisky più antichi del pianeta: lo scotch, che si è guadagnato un posto nel cuore di molti appassionati di whisky. Distillato per la prima volta all'inizio del XV secolo, ha contribuito a introdurre il whisky nel mercato globale. Può essere chiamato scotch solo il whisky distillato ed invecchiato in Scozia. Ma quali sono i migliori scotch al mondo?

I World Whiskeys Awards 2024



La Giornata mondiale del whisky, che si festeggia ogni anno il terzo sabato di maggio, è l’occasione giusta per rispolverare i vincitori 2024 dei World Whiskeys Awards. La classifica è stilata ogni anno dal Whiskey Magazine, in base ai gusti espressi da oltre 200 giudici esperti provenienti da tutto il mondo. Quest’anno hanno partecipato alla competizione internazionale, che ha avuto il suo culmine con la cerimonia di premiazione andata in scena il 20 marzo al Merchant Taylors’ Hall di Londra, oltre 1.500 whisky provenienti da più di 40 paesi. Sono così stati decretati i migliori whisky in 23 diverse categorie, con 5 titoli assegnati agli scotch. Ecco, dunque, i migliori scotch del mondo per il 2024.



I migliori scotch del mondo per il 2024



Dewars Double Double 37 Years Old, prodotto in Scozia, è stato nominato “il miglior malto miscelato al mondo”. Si tratta di un’edizione limitata, frutto di un esclusivo processo di invecchiamento in 4 fasi. Si è aggiudicato, invece, la nomina di “miglior whisky miscelato al mondo” Ballantine’s 30 Year Old, bottiglia di una delle icone dell’industria dello scotch, sempre scozzese: Ballantine’s. Realizzato con una miscela unica di scotch Ballentine’s invecchiati almeno 30 anni, Ballantine’s 30 Year Old è un perenne vincitore di premi che sembra migliorare ogni anno. Il “miglior whisky Single Cask Single Grain al mondo” è, invece, The Octave Premium realizzato da Duncan Taylor, un'azienda di liquori a conduzione familiare con sede a Huntly (sempre in Scozia), che realizza scotch invecchiati per decenni in botti molto più piccole rispetto agli standard.

Un premio è stato assegnato anche a Cask 637 (prodotto da Glen Scotia, un’azienda scozzese rinomata in tutto il mondo), nominato “il miglior Single Cask Single Malt”. Merita una citazione anche The English Sherry Cask, seppur non possa essere considerato uno scotch a tutti gli effetti, in quanto realizzato in Inghilterra. La bottiglia si è aggiudicata l’ambito titolo di “miglior whisky single malt al mondo”, superando altre 25 bottiglie, tra cui sei scotch scozzesi.



