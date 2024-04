Al via da sabato 20 aprile alle 21.30, e in replica il martedì alle 14.15, un nuovo appuntamento dedicato al lifestyle del canale all news. Ogni 15 giorni in onda servizi, resoconti e reportage di iniziative, mostre, esperienze, storie e curiosità, dall’Italia, dall’Europa e dal resto del mondo. Focus della prima puntata la Design Week di Milano

Arriva ‘FLASH ‘, la nuova rubrica di Sky TG24 dedicata al lifestyle. In onda ogni 2 settimane, a partire da sabato 20 aprile alle 21.30, e in replica il martedì alle 14.15 il canale all news racconterà all’interno di questo approfondimento curato da Nicoletta di Feo e coordinato editorialmente da Federica Bernabai e Chiara Ribichini le ultime novità in materia di fashion, living, arte, stile e hospitality. Un viaggio lungo le strade delle eccellenze, della sartorialità, degli eventi e dei saloni, del design, delle architetture e delle bellezze che il nostro Paese offre in termini di cultura, conoscenza e patrimonio artistico e intellettuale.

Ogni puntata sarà arricchita da servizi, resoconti e reportage di iniziative, mostre, esperienze, storie e curiosità, dall’Italia, dall’Europa e dal resto del mondo, con un occhio in particolare alle grandi capitali dello stile come New York, Londra, Parigi e Milano. Il primo appuntamento punterà i riflettori sulla settimana milanese del design, con le tante novità e sorprese riservate ogni anno dal Salone e Fuorisalone (LO SPECIALE).