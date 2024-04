Freak Antoni, le foto inedite in mostra in Salaborsa a Bologna

"So sempre stato, e mi ritengo ancora un dilettante. Cioè una persona che si diletta, che cerca sempre di provare piacere e di regalare il piacere agli altri, che scopre ogni volta quello che fa come se fosse la prima volta. Non mi riconosco nei panni del professionista con la "P" maiuscola, che comunica le regole che ha imparato dalla gavetta in poi, esercitando il proprio mestiere." In queste parole alberga l'anarchica, pungente genialità di Freak Antoni, pseudonimo di Roberto Antoni, conosciuto anche come Beppe Starnazza e Astro Vitelli, nato a il Bologna, 16 aprile 1954. Fondatore e leader degli Skiantos, considerato il padre del rock demenziale italiano, ci ha lasciati il 12 febbraio del 2014. E nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, la Sala della Musica della Biblioteca Salaborsa di Bologna dedica all'artista l'evento 'Buon compleanno Freak' per festeggiarlo e ripercorrere le principali tappe della sua attività artistica, comunicativa e intellettuale.