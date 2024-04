Vinitaly, dal 14 al 17 aprile Verona torna ad essere capitale del vino

È tutto pronto per la 56esima edizione di Vinitaly 2024, un viaggio di quattro giorni alla scoperta delle eccellenze italiane vinicole. Le degustazioni da non perdere ascolta articolo

Dal 14 al 17 aprile Verona tornerà ad essere la capitale del vino. È tutto pronto per la 56esima edizione di Vinitaly 2024, un viaggio di quattro giorni alla scoperta delle eccellenze italiane vinicole. Ma non solo. Veronafiere, il quartiere fieristico di oltre 180mila metri quadrati, è pronto a diventare l'agorà internazionale del wine business con oltre 4mila cantine già confermate e 1.200 top buyer in arrivo da tutto il mondo. Una partecipazione consolidata che rinsalda la centralità del Salone internazionale del vino e dei distillati sempre più targettizzato sulle esigenze delle imprese e sulla promozione del settore in Italia e sui mercati esteri.

Vinitaly 2024: le principali aree tematiche Anche quest’anno Vinitaly ha tracciato diversi percorsi di matching domanda-offerta sempre più a trazione internazionale, intercettando le tendenze di consumo del settore. Tra le principali aree tematiche in cui sarà suddivisa la fiera, l’area C ospiterà “Organic Hall”, il salone dedicato al vino biologico certificato prodotto in Italia e all’estero che quest’anno conta cento aziende, oltre a “Micro Mega Wines – Micro size, mega quality”, un’unità espositiva con produzioni di nicchia a tiratura limitata. Nella tensostruttura D, ci sarà, invece l’”International Wine Hall”: un intero padiglione dedicato ai Paesi produttori esteri che scelgono Vinitaly come vetrina espositiva. Il primo piano del Palaexpo, invece, ospiterà “Mixology”, la sezione espositiva incentrata sui cocktail e sulla miscelazione di vini, liquori e distillati sulla base dei nuovi trend internazionali, con masterclass guidate da talentosi bartender in programma per tutti e quattro i giorni della manifestazione. Le degustazioni da non perdere Dagli esclusivi Grand Tasting alle masterclass guidate dalle più importanti riviste enologiche internazionali, passando per gli appuntamenti dedicati a MicroMega Wines, le piccole produzioni tricolori di altissima qualità fino ai consolidati walk around tasting, sono tanti gli appuntamenti da non perdere all’edizione 2024 di Vinitaly. Tra le principali degustazioni, anche quest’anno sono confermati gli assaggi globali dell’”International Wine Hall e il Vinitaly Tasting – The Doctor Wine Selection”, in programma tutti e quattro i giorni nel padiglione 10. Da non perdere anche “Young to Young” le degustazioni con protagonisti giovani produttori del vino (in programma il 14, 15 e 16 aprile, al primo piano del padiglione 10) e i tasting dedicati alle produzioni biologiche certificate nell’”Organic Hall”. Il 15 aprile, inoltre, alle 11, presso la sala Tulipano di Palexpo, si potranno degustare gli spumanti italiani in “Cool under pressure Italy’s sparkling world” curato dal Master of Wine Gabriele Gorelli; mentre il 16 aprile, sempre alle 11, in sala Argento Palaexpo, le protagoniste saranno alcune delle denominazioni più rappresentative del panorama enoico del Belpaese: Barbaresco, Barolo, Bolgheri e Brunello. Ci saranno poi diversi walk around tasting, a partire da quello organizzato da Gambero Rosso per domenica 14, dalle 11, presso il Palaexpo. vedi anche Vini, i più venduti al supermercato sono Prosecco, Chianti e Lambrusco

Vinitaly 2024 punta forte sull’estero: attesi 1.200 top buyer Come detto, Vinitaly 2024 punterà forte sull’estero per ampliare le opportunità di business per il vino italiano. A Veronafiera sono infatti attesi 1200 buyer internazionali selezionati, un numero record, in aumento del 20% rispetto allo scorso anno. I protagonisti della domanda estera selezionati provengono da 65 Paesi, a cui si aggiungeranno, secondo le stime, circa 30mila operatori stranieri che confluiranno a Vinitaly da oltre 140 nazioni. Il contingente più corposo degli ospiti rimane anche per il 2024 quello statunitense con oltre il 15% delle presenze, seguito da altre 3 piazze strategiche extra-Ue: Canada, Cina e Regno Unito, che assieme sommano il 23% degli arrivi. Le iniziative collaterali In contemporanea a Vinitaly 2024 si terrà anche la 28esima edizione di Sol, l’International olive oil trade show in programma nell’area C, oltre a Xcellent Beers (sempre in area C) e il 25esimo Enolitech, il Salone delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra (nel padiglione F). È confermato anche Vinitaly and the city, il fuori salone in calendario in centro città, dal 12 al 15 aprile. Sono invece 131 i produttori selezionati da Wine Spectator e Veronafiere per la 13esima Vinitaly Operawine, l'evento première del Salone internazionale che punta i riflettori sugli ambasciatori e sulle iconiche etichette del vino italiano negli Usa. approfondimento I migliori vini rosati tra i 6 e i 15 euro, classifica di Altroconsumo