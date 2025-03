Pulizie di primavera: dai condizionatori alla muffa, fino agli insetti

Maggiore consapevolezza

A evidenziarlo sono i dati analizzati da ProntoPro, il marketplace dei servizi professionali secondo i quali, nel 2024, le richieste di disinfezione e sanificazione della casa sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente. L’interesse per questi servizi sembra destinato a crescere ulteriormente nel 2025, con un’impennata di richieste prevista, in particolare, tra febbraio e marzo: +417% per la sanificazione dei condizionatori, +144% per la disinfestazione e +31% per interventi legati alla rimozione della muffa.