"Se consegni il cellulare, il vino è gratis": l'iniziativa a Verona

Vuoi bere una bottiglia di buon vino gratis? Basta rinunciare per qualche ora al tuo cellulare. È questa l’iniziativa, a metà tra marketing ed educazione, ideata dal ristorante “Al Condominio” a Verona. “Viviamo con il telefonino sempre in mano e questo ci sta disabituando alla socializzazione, alla comunicazione” racconta Angelo Lella, co-fondatore del locale assieme a Michele Zanichelli, al quotidiano L’Arena. “Quella di "disintossicarmi" è un'esigenza che avverto io e mi rendo conto molti altri, per questo abbiamo pensato di stimolare i nostri clienti a mettere da parte telefono, chat, social quando vengono qui, e prendersi un tempo per guardare in faccia le persone con cui sono, chiacchierare, interagire” conclude Lella.

L’iniziativa

La procedura è semplice: all'ingresso, chi vorrà (ovviamente non è obbligatorio) potrà lasciare il proprio smartphone in un apposito armadietto con lucchetto e in cambio riceverà una bottiglia di vino di benvenuto. Per rispettare fino in fondo il concetto del tech free, senza cellulari, le recensioni del ristorante si potranno fare solo con carta e penna: "Ci perderemo qualcosa perché nessuno farà le foto ai nostri piatti e i commenti si scriveranno a mano, ce ne saranno meno sulle piattaforme web. Ma ne vale la pena alla luce dell'esperienza che contiamo di regalare", ha spiegato Angelo Lella al L'Arena.