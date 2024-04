Scarabeo, il gioco da tavolo torna con una nuova versione inclusiva

Il gioco esiste da più di 75 anni e in questa nuova veste si mostra più... collaborativo e meno competitivo ascolta articolo

Scarabeo, o Scrabble come si chiama in originale, è uno dei giochi di parole più amati al mondo e ora avrà una nuova versione più collaborativa e “accessibile". Il gioco esiste da più di 75 anni, intrattenendo e facendo infuriare i giocatori in egual misura con la semplice premessa di competere per vedere chi riesce a creare le parole con il punteggio più alto da una selezione casuale di lettere

La competizione diventa collaborazione Ora arriva un gioco aggiornato chiamato Scrabble Together che aggiunge "un secondo lato del tabellone più collaborativo e dal ritmo più veloce per rendere il gameplay più accessibile a chiunque trovi intimidatori i giochi di parole", dichiara Mattel, l'azienda produttrice. Invece di competere, i giocatori collaborano per completare le carte obiettivo e ci sono carte di aiuto se è necessaria assistenza.

Una versione inclusiva L'obiettivo è che la nuova modalità di gioco riunisca le persone, ha affermato nella dichiarazione Ray Adler, responsabile globale dei giochi dell'azienda: "Scrabble ha davvero resistito alla prova del tempo come uno dei giochi da tavolo più popolari della storia e vogliamo garantire che il gioco continui a essere inclusivo per tutti i giocatori soprattutto per chiunque abbia pensato che i giochi di parole non fanno per lui o si sia sentito un po' intimidito dalla versione classica: la modalità Scrabble Together è l'opzione ideale".

La competizione è in declino Mattel ha affermato di aver condotto una ricerca tra i giocatori da tavolo britannici che mostra che la competitività è percepita in declino nelle generazioni più giovani. Delle 2.000 persone intervistate, il 35% ritiene che i baby boomer siano i più competitivi, seguiti dai millennial con il 31% e dalla generazione Z con il 29%. "Il gioco parla di una tendenza tra i più giovani che vogliono evitare i giochi competitivi, favorendo invece il lavoro di squadra e la collaborazione per raggiungere un obiettivo divertente insieme", ha detto Brett Smitheram, l'attuale giocatore numero uno del Regno Unito e campione del mondo di Scrabble nel 2016.

Aggiunte molte nuove parole Scrabble Together sarà disponibile in tutta Europa, ha detto alla CNN un portavoce di Mattel. La versione aggiornata del gioco non sarà invece disponibile negli Stati Uniti poiché Mattel non ne detiene la licenza. Questo è il primo grande cambiamento nell'aspetto del tabellone di Scrabble ma non l'unico perché il gioco aggiunge regolarmente nuove parole al suo dizionario ufficiale per stare al passo con l'evoluzione della lingua inglese. Nel novembre 2022, più di 500 nuove parole sono state aggiunte nella settima edizione del dizionario, che ora include parole che non erano comunemente usate quando il gioco fu creato per la prima volta negli anni '30.