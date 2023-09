Il curioso caso del nuovo “Risiko”: manca la Sardegna

Da qualche settimana è stata messa in vendita la nuova edizione del celebre gioco di strategia in una versione rinnovata che prevede novità anche sul piano della grafica del tabellone principale. Ed è proprio a causa di questo “restyling” che “Risiko” presenta alcuni errori che riguardano, in particolare, la Sardegna e gli Stati Uniti

L'America Centrale e la Sardegna

C’è, ad esempio, quello che riguarda gli Usa. Infatti, osservando gli Stati Uniti, si può notare che sono stati sbagliati i confini dell'America centrale che, rispetto alle versioni precedenti del gioco, non confina con gli Stati Uniti orientali. Sono state riscontrate, poi, altre incongruenze legate alle regole di gioco e ai confini tra gli Stati, come quella emersa nell'espansione dell'Antartide che i fan di “Risiko” hanno subito notato e segnalato alle società di distribuzione. “La nuova edizione di Risiko! con l'espansione Antartide che combacia perfettamente con il nuovo tabellone, non compare la nostra Sardegna e compare il macro errore dell' America centrale”, segnala un utente sul gruppo Facebook “RCU Risiko! Club – Cagliari”. Osservando il rinnovato tabellone di gioco, infatti, manca proprio la Sardegna tanto che, guardando l'Europa e l'Italia, indicate dai colori tra il fuxia e il viola, si scorge la Sicilia ma dell’isola sarda, invece, non compare alcuna traccia. Curiosamente, non è la prima volta che viene riscontrata una dimenticanza simile. Proprio 20 anni fa fu proprio il Club del Risiko cagliaritano a segnalare all'editore di “Risiko” l'assenza della Sardegna dal tabellone dell'edizione distribuita all'epoca. L'errore, in quel caso, fu corretto prima nella versione digitale e poi in tutte le edizioni stampate successivamente.