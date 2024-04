I Pavesini diventano un gelato. Accordo tra Barilla e Algida

Il gusto che non ti aspetti. I Pavesini diventano un gelato al tiramisù. Ad annunciarlo sono state le aziende Algida e Barilla che proseguono la loro collaborazione nata nel 2021. Ma c’è anche un’ulteriore novità: Gocciole, il frollino più venduto in Italia , e Ringo arrivano nel formato vaschetta e si aggiungono alle varianti ice cream di Pan di Stelle, Baiocchi e Togo.

La collaborazione

La partnership tra Algida e Barilla era nata già nel 2021 con l’obiettivo, come si legge sul sito ufficiale dell’azienda parmense, “di rafforzare la loro presenza nel mercato dei gelati. La collaborazione si fonda su valori comuni a entrambe le aziende in primis l’impegno nella sostenibilità – ed è all’insegna dell’innovazione e della produzione Made in Italy”.