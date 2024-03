SuperCripto, GigaDollari, UltraSpread: Paperone spiega l'alta finanza

Addio ai punti interrogativi che fioriscono come nelle nuvolette quando sentiamo parlare di mercati finanziari! Panini Comics ha raccolto sei storie dello zio più ricco del magico mondo dei fumetti che ci introducono nel non meno magico (per chi ci guadagna!) mondo dell'economia. E il duo Disney-Il Sole 24 ore porta in edicola il manuale Pdp di educazione finanziaria ascolta articolo

No, non è il ‘solito’ manuale di economia a fumetti, il fumetto-che-spiega-le-basi. Qui è un piano diverso, parliamo di finanza: terreno ancor meno semplice e noto della micro e macro economia, e il vero campo d’eccellenza del papero più ricco del mondo. “Zio Paperone e l’alta finanza” è un ciclo di sei storie tutte abbastanza recenti (2020-22) scritte da Alessandro Sisti e disegnate da Vitale Mangiatordi, e raccolte da Panini Comics in un elegante volume. Patinato, come la materia richiede: perché il titolo (L’economia a fumetti) è volutamente ampio, generico: qui in realtà di ‘alta finanza’ si tratta. La prova, i temi trattati nelle sei storie, non proprio ultra pop: mobile banking; criptovalute; investimento azionario; spread; mercato valutario; economia circolare. Materie complesse, tanta tecnologia, un pizzico di didascalie ma senza mai esagerare, l’azione e l’avventura scorrono fluide, senza troppe pause, ogni tanto ci vuole la spiegazione in più, per carità (ops, parola che PdP abolirebbe…) ma senza mai perdere il ritmo.

Paperone spiega e noi ci sentiamo come Paperino Il ruolo dei nipotini è ottimo per introdurre le nuove ‘diavolerie’ elettroniche e digitali, quello di Paperino perfettamente funzionale per avere sempre qualcuno pronto a chiedere che sta succedendo e poter così spiegare. L’essenziale ma non proprio tutto tutto, come giusto che sia: la curiosità di saperne di più (prendendo esempio da Paperone, tanto tradizionalista su molte cose quanto aperto e moderno se si stratta di aumentare i guadagni) dovrebbe essere la molla che spinge il lettore – qui siamo su una fascia non di bambini ma quantomeno adolescenziale, oltre che per ‘adulti a digiuno’ – a scoprire nuovi mondi non supereroistici ma sempre più somiglianti a quello che vivremo un domani e dobbiamo conoscere già oggi. Se no, faremo la fine di Rockerduck, e alla fine della storia ci mangeremo il cappello! leggi anche Giorgio Cavazzano: "Io e Zio Paperone, 75 anni portati bene"

Dall'ABC ai grandi investimenti Nello stesso filone, ma di tenore più marcatamente divulgativo, è anche l’iniziativa congiunta Disney – Il Sole 24 ore: “L’economia di zio Paperone – Manuale di educazione finanziaria” è un insieme di quattro volumetti allegati ogni sabato al quotidiano economico per avvicinarsi al mondo della finanza in modo semplice e didascalico. Qui i testi redazionali sono pensati proprio come un piccolo manuale, con tanto di glossario per memorizzare i termini più usati e un test finale per verificare l’apprendimento. E si rimanda a Finanza Insieme, la piattafforma divulgativa on line di Intesa Sanpaolo. leggi anche Fabio Celoni racconta Il Destino di Paperone su Topolino

Per ogni uscita, un fumetto disneyano a corredo: ad esempio nel primo numero – intitolato non a caso ABC: concetti di base – viene riproposta la storia Archimede apprendista affarista (2006) in cui, su testi di Giorgio Salati e disegni di Salvatore Deiana, il geniale (ma generoso e sprovveduto) inventore prende appunto le prime lezioni di gestione del proprio patrimonio personale nientemeno che dal Papero più ricco del mondo. Ci identifichiamo in lui, una volta tanto, mentre prende appunti! leggi anche Topolino presenta: La strada, quando Fellini incontrò Walt Disney

Piccolo spoiler finale: la prima lezione che PdP gli impartisce è: “Convincere il cliente che il tuo prodotto è indispensabile”. Noi, che non abbiamo clienti, solo lettori, e non vendiamo prodotti, solo informazioni, non arriviamo a dire che sono libri indispensabili, eppure un salto in edicola e fumetteria lo consigliamo. Sarebbe un ottimo… investimento, direbbe Paperone! leggi anche La Spada di Ghiaccio, Pippo e Topolino tornano nelle terre dell'Argaar