L’impiegata, la maestra e l’operaia: i volti del romance italiano

Siamo stati al Festival del Romance 2024 per capire cosa ci sia dietro il boom editoriale dei romanzi rosa: non solo scrittrici di professione. Sono tante le autrici che continuano la loro vita di sempre, pur coltivando la passione per la scrittura . Altre si sono lanciate anche nel ruolo di editrici e vivono di romance. Tra gli stand si incontra anche qualche uomo: "Anche noi possiamo parlare di sentimenti"

Abbiamo imparato a conoscere Erin Doom, Carrie Leighton, Felicia Kingsley, le autrici dei romanzi rosa più venduti del mercato italiano. Ma se si allontana lo sguardo dalla vetta delle classifiche si scoprirà il sottobosco di piccole ma appassionate scrittrici di romance che continuano con le loro professioni, anche se lusingate da discreti e a volte sorprendenti volumi di vendita. Il posto migliore per conoscerle? Il Festival del Romance, l'evento che si tiene una volta all'anno al Forum di Assago e che è alla sua quarta edizione. Si scoprirà che molte di loro hanno vite parallele e che non sono tutte giovanissime e donne. Niente di nuovo, si potrebbe obiettare. In fondo, funzionavano così anche i vecchi Harmony le cui autrici erano casalinghe, sarte, segretarie, ma le dimensioni del fenomeno sono inedite. Il genere romance ha registrato una crescita del +120,5%, secondo i dati di A.i.e. difdusi a dicembre del 2023 e le vendite sono più che raddoppiate se si fa il confronto con il 2019.



La maestra

Daniela Tess, 48 anni e 8 romance all’attivo, è una maestra di scuola primaria. “Comunico del mio secondo lavoro di autrice l’ultimo giorno di scuola delle quinte elementari. Il bello è che molte delle mamme dei miei alunni sono diventate mie lettrici e mi leggono anche le stesse ex alunne cresciute”. Daniela cerca di conciliare i due mondi perché non potrebbe mai fare a meno di una delle due metà in cui si divide la sua vita. “Riesco a trasmettere ai piccoli il mio amore per la scrittura e… non dimentichiamo che i miei sono historical romance, un sottogenere che mi porta a fare moltissima ricerca sui fatti, gli usi, i costumi e il linguaggio delle epoche più lontane. Non a caso sono insegnante di storia”.

L'impiegata

Linda Lercari, nonostante una personalità scoppiettante e estroversa, si nasconde dietro a uno pseudonimo, perché nella vita fa l’impiegata in un ufficio che definisce prestigioso. “Non apprezzerebbero i miei romance erotici molto estremi, soprattutto l’harem reverse, che pubblico con la collana Senza sfumature, perché è la storia di una donna con molti uomini”. Che differenza c’è con i cari vecchi Harmony, le chiediamo? “Che non c’è per forza l’happy ending, ma devo ammettere che ho cominciato leggendo gli harmony che mi prestava mia nonna e a chi è digiuno di romance consiglio sempre di iniziare proprio da quei classici del rosa, perché sono la porta d’ingresso per questo mondo”.

La neuroscienziata

Tra gli stand della fiera c’è Alexandra Rose, che è autrice ma anche editrice a soli 33 anni. "Ho una laurea triennale in tossicologia e poi ho studiato neurobiologia, solo che non mi sentivo a mio agio all’interno el laboratorio. La mia testa invece di concentrarsi sulle cose che analizzavo fantasticava storie d’amore. Quando tornavo a casa dopo aver studiato mi mettevo sempre a scrivere". Indossa una casacca da basket perché scrive “sport romance”: "Ho fatto riprodurre una delle maglie ispirate dai personaggi del mio libro", racconta. Perché il romance è un caleidoscopio di mille sfumature di rosa: dalla variante dark, che sta vivendo un momento d'oro, a quella LGBTQI+ fino agli "enemies to lovers, uno dei più amati che ha come protagonisti dei personaggi che passano dal detestarsi all'amarsi alla follia, appunto da “da nemici a innamorati". Alexandra firma le copie dei suoi libri, ma allo stesso tempo veste i panni di resonsabile editoriale della sua creatura Elpis Editrice. Oggi vive e si mantiene con i romance