Roma e Milano si colorano di verde per la Ireland Week

La kermesse a Milano

Tanti gli appuntamenti in programma a Milano. Si comincia domenica 10 alla Chiesa di San Cristoforo, uno dei punti più suggestivi del Naviglio Grande, con un appuntamento dal taglio culturale e green (in collaborazione con We Are Urban) che include anche un’azione di riqualificazione di muri imbrattati, seguito da un suggestivo concerto di violino all’interno dell’edificio. Lo spazio Open Milano ospiterà una delle novità più interessanti del 2023: Experience Ireland, giornata dedicata alla cultura d’Irlanda con musica, danze, degustazioni, workshop e travel talks per scoprire la destinazione, in compagnia di alcune realtà e ospiti in arrivo dall’isola di smeraldo. Il 10 prenderà il via anche la rassegna gastronomica A Taste of Ireland, festival gastronomico che trasporta Milano in un viaggio culinario nel cuore dell’Isola Verde, in collaborazione con Bord Bia – Irish Food Board. Sempre il 10 saranno inaugurate due mostre fotografiche: presso lo spazio Open Milano saranno esposti gli scatti di Speciale Ireland Week e in via Dante protagoniste saranno le suggestive immagini di Irlanda on the Road. E poi ancora eventi serali dedicati alla musica live (tradizionale, rock e pop), al rugby, al calcio gaelico e al gusto in diversi pub e locali della città. L’Ireland Week proseguirà fino al 17 marzo, giorno di San Patrizio, con performance di strada, musica, danze tipiche e l’Ireland Film Festival con proiezioni in lingua originale all’Anteo Palazzo del Cinema. Alle 11 di domenica 17 il gran finale in Piazza del Duomo dove 80 ballerini si esibiranno nelle tradizionali danze irlandesi.