Dune, i fumetti da leggere se avete amato i film di Villeneuve

Dall'adattamento dei romanzi di Herbert alla versione su carta del film di Villeneuve. Ecco alcuni titoli da leggere e ammirare per chi ama il mondo di Arrakis

Il secondo capitolo di Dune di Denis Villeneuve è arrivato al cinema da meno di una settimana, e sta già sbancando il botteghino. L’immaginario creato da Frank Herbert continua, a distanza di oltre 60 anni, a conquistare lettori e spettatori di ogni età. E ovviamente non può mancare una sua versione a fumetti. Diversi sono i romanzi grafici e le serie che hanno adattato la saga fantascientifica ambientata su Arrakis o che a essa si sono ispirati. Proviamo a elencarne alcuni.

Dune: il graphic novel 1 e 2 (Oscar Ink, 176 pagine cad., 20 euro e 19 euro) Adattamento realizzato dal figlio Brian e da Kevin J. Anderson, coi disegni di Raúl Allén e Patricia Martín e pubblicato in Italia da Oscar Ink, Dune: il graphic novel riporta sotto forma di fumetto il romanzo di Frank Herbert in modo decisamente fedele. Lettura complementare più che alternativa, dà forma attraverso un tratto tra il cartoonesco e il realistico alle visioni di Herbert. I primi due volumi sono già stati pubblicati, il terzo è annunciato negli Usa per l'estate del 2024.

Dune: La Graphic Novel Ufficiale del Film (Panini Comics, 136 pagine, 19 euro) Per gli affezionatissimi della trasposizione cinematografica di Villeneuve, Panini Comics ha appena pubblicato la versione a fumetti del primo film, uscito nel 2021. Sceneggiato da Lilah Sturgese disegnato da Drew Johnson, appoggia il suo comparto artistico su illustrazioni dallo stile iper realistico che, come capita spesso nei fumetti che adattano i film, ritraggono fedelmente i volti degli attori del cast scelto da Villeneuve. All’interno anche un’introduzione di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, autori dei romanzi prequel di Dune.

Dune: Casa degli Atreides (Panini Comics, 304 pagine, 32 euro) Se siete interessati ad approfondire la storia della famiglia del Lisan al-Gahib, quello che fa per voi è Dune: Casa degli Atreides, adattamento a fumetti dei romanzi prequel scritti da Brian Herbert e Kevin J. Anderson sulla base degli appunti di Frank Herbert, con i convincenti disegni di Dev Pramanik, trasporta il lettore diversi anni prima della nascita di Paul, tra le avventure di un giovane Leto Atreides. Disponibile in un unico volume a 32 euro o in tre volumi da 16 euro ciascuno attualmente scontati del 20% per la promozione di Panini Comics.

Dune: Le Acque del Kanly (Panini Comics, 112 pagine, 18 euro) Opera che riadatta magistralmente un racconto breve realizzato da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, con la matita di Francesco Mortarino. Dopo gli eventi della Battaglia di Arrakeen, il leggendario signore della guerra Gurney Halleck ha giurato che otterrà la sua vendetta contro gli Harkonnen, con ogni mezzo necessario. Alleato con dei contrabbandieri di spezie, Gurney ha l’opportunità di sferrare un colpo letale al proprio nemico, ma a quale costo?

Dune: Casa degli Harkonnen 1 (Panini Comics, 112 pagine, 18 euro) Il secondo romanzo prequel di Dune adattato per la prima volta da Brian Herbert, Kevin J. Anderson e Michael Shelfer. Un viaggio nel passato per scoprire come le complesse e brutali scelte degli Harkonnen ne hanno plasmato il futuro. Leto dovrà compiere scelte strazianti, mentre il Barone Harkonnen trama non solo contro gli Atreides, ma anche contro il Bene Gesserit e l’Imperatore stesso. Chi sta osservando il Duca Atreides da lontano?

Dune: Racconti di Arrakeen (Panini Comics, 112 pagine, 18 euro) Brian Herbert e Kevin J. Anderson ci riportano su Arrakis per raccontare le storie di Jopati Kolona, un soldato imperiale alle prese con una scelta impossibile, e del sergente Vitt, a cui spetta il compito di riportare gli uomini caduti al loro pianeta di origine. Volume unico da 112 pagine a 18 euro, attualmente scontato del 20%.