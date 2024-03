Dune 2, il film incassa 178,5 milioni di dollari al box office

Il primo weekend di Dune 2 è un successo al botteghino. Il film di Denis Villeneuve, secondo capitolo della saga adattata dai romanzi di Frank Herbert che aveva già avuto una sua vita al cinema grazie a David Lynch, ha incassato 178,5 milioni di dollari al box office globale, 81,5 dei quali in casa, dove si è imposto come il miglior debutto dell’anno e il risultato migliore da ottobre 2023, quando il botteghino fu dominato dal film-concerto Taylor Swift-The Eras Tour con 93 milioni di dollari.

Secondo le indiscrezioni, il secondo capitolo di questa saga cinematografica è costato 190 milioni di dollari, un budget importante. La strada verso il pareggio è ancora lunga (considerando le percentuali destinate agli esercenti e i costi di promozione, si stima che un film debba incassare due volte e mezzo il suo budget per poter pareggiare i conti) ma la direzione imboccata appare quella giusta. La Warner Bros., che nel progetto crede così tanto da avere in cantiera già un terzo capitolo (adattamento del romanzo di Frank Herbert Messia di Dune) e una serie tv spin-off dedicata alla sorellanza delle Bene Gesserit, aveva previsto un incasso di 65 milioni nel primo weekend. Ma i risultati sono andati oltre le più rosee aspettative.

SUCCESSO DI CRITICA E PUBBLICO

Merito del successo di pubblico e critica del primo film e delle entusiastiche recensioni con cui questo secondo capitolo si è presentato in sala: Dune 2 può vantare un 93% di critica e 95% di pubblico su Rotten Tomatoes, una A su CinemaScore, un 79% su Metacritic (dove il punteggio del pubblico è 8,4, mentre su Imdb la media è di 9 su 10). Il film sarebbe dovuto uscire nel novembre del 2023, finendo per scontrarsi agli Oscar con Oppenheimer, ma il lungo sciopero degli attori ha portato la produzione a ritardarne l’approdo in sala per poter sfruttare al massimo la fase di promozione con tutto il cast presente. Una scelta che ha probabilmente alzato ulteriormente l’attesa per la pellicola.