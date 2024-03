Usa, l'icona della moda di New York Iris Apfel è morta a 102 anni

Iris Apfel, l'icona di stile del quartiere del Queens a New York, è scomparsa all'età di 102 anni. Autodefinitasi scherzosamente "stellina geriatrica", Apfel è diventata celebre soprattutto come designer e figura di spicco nella moda, raggiungendo l'apice della fama solo tra gli 80 e i 90 anni. Designer d'interni stravagante, è stata un'istituzione nelle prime file delle sfilate di moda parigine per più di mezzo secolo. I suoi capelli bianchi tagliati corti, gli occhiali massicci, il rossetto brillante e le collane di grandi perle le hanno fatto guadagnare una stravagante distinzione nel mondo glitterato di New York.

Apfel ha riempito due piani del suo appartamento di Park Avenue con opere dei grandi designer del 20esimo secolo, accumulate nel corso dei suoi molteplici decenni di vita. Il Metropolitan Museum di New York ha allestito la prima grande retrospettiva del suo guardaroba nel 2005. Il suo ultimo post su Instagram è solo di due giorni fa, il 29 febbraio, quando aveva celebrato i suoi "102 anni e mezzo". Aveva recentemente firmato una collezione per H&M, dopo molte collaborazioni tra cui Citroën, Magnum, Happy Calze e Mac. Con 2,9 milioni di follower su Instagram, la fashionista ultracentenaria partecipava ancora ai principali eventi della moda e sfilava ancora sulla sua sedia a rotelle.

Collezionista degli abiti dei grandi stilisti del XX secolo

Nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New York, Iris Apfel ha studiato storia dell'arte. Designer d'interni, ha partecipato ai lavori di ristrutturazione della Casa Bianca per nove presidenti, da Harry Truman a Bill Clinton. Ha collezionato abiti dei più grandi stilisti del 20mo secolo, che occupavano due piani del suo lussuoso appartamento di Park Avenue e ai quali nel 2005 il Met di New York ha dedicato una retrospettiva. "Un giorno qualcuno mi ha detto 'non sei carina e non lo sarai mai, ma non importa, hai qualcosa di molto più importante: hai stile'", amava raccontare Iris.