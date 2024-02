Leolandia, oltre 8mila ingressi per l’anteprima di Carnevale

A Leolandia, il parco a tema a Capriate San Gervasio, è tutto pronto per la festa di Carnevale che proseguirà per tutti i fine settimana di febbraio. Grandi e piccoli possono sfilare per il parco in costume, approfittando di un palinsesto ricco di eventi, a cominciare dal divertente flash mob in cui ogni giorno si elegge la maschera più bella. E per dare una marcia in più alla propria maschera meglio passare prima al Truccabimbi per un tocco d’artista che lo renderà unico. “Tutti in Maschera!”, invece, è la baby dance di Carnevale insieme a Leo, Mia e a un buffo gruppo di pirati e cow-boy, per scatenarsi al ritmo di musica, prima di partire alla volta di incredibili avventure tra macchine volanti, spericolati vascelli, draghi e principesse, sulle iconiche giostre del parco. Il clou della giornata è l’incontro con Hello Kitty, special guest d’eccezione, amata da intere generazioni di bambini, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario fino al 30 aprile a Leolandia. Giuseppe Ira, presidente Leolandia, ha dichiarato: “Leolandia non può mancare a questo appuntamento e sarà il primo importante parco a tema del nord Italia aperto per Carnevale. I bambini hanno un grande bisogno di leggerezza, magia e divertimento per lasciare libera di correre la loro fantasia, ed è quello che intendiamo offrire alle famiglie con tutto il nostro consueto programma di giostre, spettacoli e personaggi dei cartoni animati”.