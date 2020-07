Tripadvisor pubblica le classifiche dei parchi a tema. Vince Leolandia

1/10

Leolandia si riconferma il parco a tema più amato d’Italia su Tripadvisor: per il quarto anno consecutivo il regno della magia alle porte di Milano dedicato ai bambini fino a 10 anni di età è in testa alla classifica Travelers’ Choice™ 2020 dedicata alla categoria Parchi a Tema & Parchi Acquatici. La medaglia d’oro in Italia acquisisce ancora più valore con la conferma dell’ottimo posizionamento internazionale, che vede Leolandia nella Top10 europea, unico parco italiano nelle prime 25 posizioni della classifica del Vecchio Continente

Gardaland compie 45 anni, dal 1975 a oggi 100 milioni di visitatori