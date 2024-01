Viaggi, da Dubai a Roma: le destinazioni più popolari su TripAdvisor

Per il terzo anno consecutivo Dubai è stata incoronata destinazione mondiale numero uno. Londra si posiziona al primo posto in Europa e New York è sul gradino più alto del podio negli Stati Uniti. I vincitori sono stati identificati in base alla qualità e alla quantità di recensioni e valutazioni specifiche per diverse sottocategorie: dagli alloggi ai ristoranti fino ancora alle attività proposte tra l'ottobre del 2022 e il settembre del 2023

a cura di Costanza Ruggeri